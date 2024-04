OMCeO Caserta approva conto consuntivo 2023 e bilancio 2024

Il Presidente Manzi: ‘Invariata anche per il 2024 la quota di iscrizione capitaria’

L’Assemblea degli Iscritti ha approvato il bilancio consuntivo 2023 e quello di previsione 2024, che prevede grossi investimenti in formazione e in servizi per gli iscritti.

Queste le parole del Presidente Carlo Manzi a margine dell’Assemblea tenutasi giovedì 18 aprile presso la sede istituzionale dell’Ordine provinciale.

L’approvazione del conto consuntivo 2023 e del bilancio preventivo 2024 dell’Ordine è avvenuta all’unanimità. La relazione tecnica è stata a cura del Tesoriere Giovanni Cerullo.

Il Presidente Manzi ha poi continuato:

Il 2023 è stato un anno di riorganizzazione degli uffici, abbiamo assunto nuove risorse, in sostituzione di quelle in quiescenza, e approvato il nuovo funzionigramma dell’Ente. Assieme ai Consiglieri si è scelto di mantenere invariata anche per il 2024 la quota di iscrizione capitaria, che resta più bassa di 30 euro rispetto a quella media nazionale. Abbiamo completato l’opera di restyling della Sala Consiglio, che adesso prevede un’infrastruttura multimediale all’avanguardia e a disposizione di tutti i nostri iscritti.

Prima della relazione del Tesoriere l’intervento del Vicepresidente Pasquale Liguori, che ha ricordato i medici deceduti nel 2023 e nei primi mesi del 2024.

Quindi, Erminia Bottiglieri, Consigliera Segretaria dell’Ordine, che ha sottolineato:

Sono soddisfatta del lavoro degli uffici, i nostri dipendenti ci supportano anche nelle attività connesse alle nuove commissioni sull’Equità e sulle Medicine non convenzionali che si aggiungono a quelle già istituite.

A proposito delle Commissioni di lavoro, l’Assemblea ha riassunto l’operato del dottore Agostino Greco per l’ECM, del dottore Raffaele Corvino per le agevolazioni agli iscritti, del dottore Antonio Iodice per la sanità privata e del dottor Emanuele Spina per i giovani professionisti.

Sono 7.167 gli iscritti all’Ordine dei Medici di Caserta, di questi 6.659 sono i medici chirurghi, 818 gli odontoiatri, 296 i doppi iscritti.