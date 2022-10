Oliviero: Campania palcoscenico naturale matrimoni, sostenere attività

In Consiglio regionale tavola rotonda su wedding tourism

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

La nostra Regione, con le sue straordinarie bellezze naturali, è un palcoscenico naturale per i matrimoni ed è la migliore scelta per le coppie che desiderano sposarsi. Da parte nostra, come Istituzioni, dobbiamo sostenere questo importante settore che contribuisce alla promozione e allo sviluppo turistico ed economico del territorio.

È quanto ha affermato il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, intervenendo in Consiglio regionale alla tavola rotonda sul ‘Destination wedding e il wedding tourism come volano per ‘economia della Campania‘.

Alla tavola rotonda hanno partecipato, tra gli altri, l’Assessore regionale al lavoro e attività produttive Antonio Marchiello, la Presidente dall’Associazione Italiana Wedding Planner Clara trama, il Consigliere regionale, Giovanni Porcelli, il Presidente della Fiera ‘Mia sposa’ Marcello Damiano, il Vicepresidente dell’Associazione Italiana Wedding Planner Pasquale Brescia, il Presidente dell’Ateneo del Wedding, Mariapia Speranzini.

Con la tavola rotonda prende il via l’iniziativa che si terrà da oggi fino al 15 ottobre, patrocinata dal Consiglio Regionale della Campania, dal Comune di Napoli, dal Comune di Bacoli e dall’Ente Parco Regionale Campi Flegrei, che vedrà a confronto presso il Parco Borbonico di Bacoli professionisti provenienti da tutta Italia, esperti nell’organizzazione del matrimonio collegato alla promozione turistica del territorio.

Sul tema è intervenuto l’Assessore Marchiello che ha evidenziato l’importanza del settore della organizzazione dei matrimoni che riunisce numerose attività produttive con grandi potenzialità economiche ed occupazionali e valorizza le bellezze e le risorse della Campania.