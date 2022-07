Nuove opportunità di crescita con 5G e nuove tecnologie

Se ne discute il 6 luglio nella sede di Prisma di Prato

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Si parla di innovazione e trasferimento tecnologico il 6 luglio a Prato: si parlerà in particolare di investimenti sul 5G, il nuovo standard per navigare velocissimi da dispositivi mobili e delle nuove opportunità di crescita e trasformazione industriale che l’accompagnano.

Sarà l’occasione anche per fare il punto anche sui progetti di investimento sostenuti dal PNRR.

L’evento è organizzato nella sede di Prisma, il centro di competenze 5G in via Galcianese, tenuto a battesimo lo scorso 27 aprile, finanziato dal Ministero allo sviluppo economico e creato dalla Regione a Prato, con l’aiuto della Fondazione Ugo Bordoni, proprio per favorire il trasferimento tecnologico verso le imprese, con soluzioni basate oltre che sul 5G sull’intelligenza artificiale e la blockchain.

Quella del 6 luglio è la seconda di tre giornate d riflessioni ed incontri con gli imprenditori ed addetto ai lavori. Il 6 luglio sarà presente l’Assessore regionale all’economia Leonardo Marras.

Interverrà anche la Sottosegretaria allo sviluppo economico Anna Ascani. Ad aprire la mattina sarà il Sindaco Matteo biffoni. L’incontro inizierà attorno alle 9:15 per concludersi entro mezzogiorno.