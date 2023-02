NauticSud 2023, presentato 49° Salone nautico

Riceviamo e pubblichiamo.

Si è svolta questa mattina, 6 febbraio, in sala Italia del Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli, la presentazione della 49esima edizione del Salone NauticSud, in programma dall’11 al 19 febbraio.

Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, mette l’economia del mare al centro dell’agenda dell’Amministrazione cittadina.

Ha detto Gaetano Manfredi:

Vediamo in questo NauticSud 2023 l’inizio di una nuova fase di impegno e di maggiore interesse nei confronti del rapporto di Napoli con il mare.

Per fare questo ci vuole visione, programmazione da parte dell’Amministrazione, ma ci vogliono i capitali dei privati.

È indubbio che il mare rappresenta una grandissima potenzialità del nostro territorio, l’ho detto nel 2020 e lo ripeto oggi, perché Napoli è una città di mare che non mette al centro della sua economia il suo mare, che significa turismo, e noi abbiamo una straordinaria rifioritura del turismo in città, però se noi abbiamo anche l’opportunità di utilizzare il mare come risorsa turistica, questo turismo si può moltiplicare.