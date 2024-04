Napoli Walk of Life 2024: percorsi alternativi consigliati

L’evento Telethon è in programma il 21 aprile

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

In occasione della manifestazione podistica ‘Walk of Life Telethon 2024’ in programma domenica 21 aprile nell’area prospiciente il lungomare, dalle ore 9:00 alle ore 10:30 circa, e comunque fino a cessate esigenze, in tale tratto verrà parzialmente interdetta la viabilità veicolare che congiunge il lato occidentale della città in direzione di quello orientale.

L’Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità ha rivolto pertanto l’invito ai cittadini che dovranno spostarsi dalle zone di Fuorigrotta o Posillipo in direzione di piazza Municipio – piazza Trieste e Trento, o proseguire verso la zona orientale della città, a percorrere il corso Vittorio Emanuele II, interamente transitabile a partire da piazza Sannazaro.