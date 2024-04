‘Donne per il sociale’: cinofilia e solidarietà a Suvignano (SI)

Il ricavato dell’iniziativa del 21 aprile andrà ad ATL e Lega del Filo d’Oro

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Torna domenica 21 aprile alla Tenuta di Suvignano (SI) il consueto appuntamento di primavera ‘Donne per il sociale’, l’iniziativa del Coordinamento delle cacciatrici Federcaccia all’insegna della passione cinofila e della generosità: il ricavato verrà interamente devoluto ad ATL, Associazione toscana contro i tumori e le leucemie del bambino, e alla La Lega del Filo d’Oro.

Nella mattinata si svolgerà una verifica attitudinale cinofilo – venatoria senza sparo su selvaggina naturale per cani da ferma inglesi, continentali e da cerca aperta alle sole donne cacciatrici e cinofile.

I ‘falconieri del re’ si esibiranno in uno spettacolo di falconeria e ci sarà la presenza straordinaria di Capitano Ultimo che arrestò il boss mafioso Totò Riina, una partecipazione significativa in un luogo simbolo di lotta alla mafia.

Al termine delle prove cinofile sarà organizzata una ricca lotteria.

L’idea di ‘Donne per il sociale’ nasce dalla volontà di proseguire un percorso iniziato nel 2021 anno in cui le referenti del Coordinamento cacciatrici Federcaccia di Siena avevano organizzato ‘Donne per la legalità’.

Emblematica la cornice della Tenuta di Suvignano con la sua storia di terra confiscata alla mafia oggi di proprietà della Regione Toscana e gestita da Ente Terre.

Il Coordinamento nazionale cacciatrici Federcaccia, con Federcaccia Toscana e la sezione provinciale Federcaccia di Siena hanno lavorato insieme alla realizzazione di tutto l’evento.

È già il quarto anno, come ha avuto modo di dire la Vicepresidente e Assessore regionale all’agricoltura, che le donne di Federcaccia utilizzeranno la tenuta di Suvignano – che per la Regione ha un significato particolare essendo la più grande azienda agricola sottratta alla mafia – per l’addestramento dei cani all’interno di un’iniziativa che rafforza il rapporto delle donne di Federcaccia con la natura e la solidarietà.

Anche quest’anno l’iniziativa avrà fini benefici e quindi la Regione ringrazia le donne di Federcaccia.

La tenuta di Suvignano risponderà come sempre pienamente alla sua vocazione di laboratorio permanente non solo di legalità ma anche di solidarietà dimostrando che la gestione di questa bella struttura portata avanti da un ente pubblico nel pieno rispetto delle regole e della legalità, funziona bene.