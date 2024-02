Napoli, voragine via Morghen: acqua riaperta tranne per civico 63

ABC realizza bypass per consentire riapertura dell’acqua alla cittadinanza

Riceviamo e pubblichiamo.

ABC ha ripristinato nella tarda serata di ieri, 21 febbraio, come era stato previsto, la fornitura d’acqua nell’area del quartiere Vomero dove si era resa necessaria l’interruzione a causa del cedimento che si è verificato in via Morghen.

Le squadre delle reti idriche e fognarie dell’azienda hanno lavorato già dalla mattinata di ieri per realizzare un bypass che consentisse la riapertura dell’acqua alla cittadinanza.

L’acqua è stata riaperta fatta eccezione del civico 63 di via Morghen, dove si è aperta la voragine.

Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e l’Assessore alle Infrastrutture, Edoardo Cosenza, dichiarano: