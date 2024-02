Turismo, Mustilli, Sviluppo Campania: Migliorare qualità strutture

Riceviamo e pubblichiamo.

Sarebbe sbagliato fermarsi, pensando di essere tranquilli in virtù degli importanti flussi turistici che si stanno registrando a Napoli e in tutta la Campania.

Queste le parole di Mario Mustilli, Presidente Sviluppo Campania, intervenuto nel corso del convegno ‘Turismo in Campania: opportunità, tendenze e impatti’ promosso dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, Presieduto da Eraldo Turi, in collaborazione con l’Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Napoli, svoltosi nell’ambito della fiera Hospitality Sud in corso presso la Stazione Marittima di Napoli.

Il ruolo dei commercialisti per la ripresa del settore turistico è stato sottolineato da Vincenzo Moretta, Presidente della Fondazione ODCEC di Napoli:

Dobbiamo proseguire su questa strada per assistere sempre meglio le imprese affinché riescano a mettersi in scia con le misure adottate dal governo nazionale.

Il turismo rappresenta per la Campania una risorsa indispensabile e i commercialisti hanno sempre offerto un valido sostegno alle aziende del settore contribuendo in maniera importante alla ripresa economica del settore.

Per Maria Cristina Gagliardi, Consigliere dell’ODCEC Napoli:

Sulle opportunità finanziarie si è soffermata Marilena Nasti, Consigliere dell’Ordine partenopeo:

Il turismo è attrattivo come non mai in Campania e ci sono tanti investitori pronti a scommettere sulla nostra regione. Noi dobbiamo matchare tutte queste risorse per far decollare il comparto turistico in modo concreto.

Attendiamo i decreti attuativi per la ZES unica, abbiamo un medio credito centrale che ha creato un Fondo per le imprese del turismo, tutti elementi per vincere questa sfida.