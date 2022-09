Lavori di ripavimentazione in programma dal 20 settembre al 19 novembre

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Per consentire il regolare svolgimento dei lavori di ripavimentazione del marciapiede lato mare di via Caracciolo ad opera della società Terna sarà sospeso, nel tratto compreso tra via Galiani e piazza della Repubblica dal 20 settembre al 19 novembre, il percorso di mobilità ciclistica, pista ciclabile.

Ordinanza