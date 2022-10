Napoli, richieste cedole librarie superiori alle attese: fondi aumentati

Delibera approvata all’unanimità

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

E stato aumentato lo stanziamento di fondi per le cedole librarie.

È stata infatti approvata all’unanimità, con i poteri del Consiglio comunale, la delibera di adozione di variazioni al Bilancio di previsione 2022 per l’adeguamento dei fondi necessari ad assicurare la fornitura parzialmente gratuita dei libri di testo per l’a.s. 2022/2023 agli studenti delle scuole secondarie in particolari condizioni economiche.

L’Assessore all’istruzione Maura Striano ha precisato che l’adeguamento è dovuto al numero di richieste ricevute superiore alle attese.

Ha spiegato l’Assessore: