Approvata proposta disciplinare ceramica artistica Borgo San Lorenzo (FI)

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Approvata la proposta di disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di Borgo San Lorenzo. Lo stabilisce una delibera presentata dall’Assessore all’economia Leonardo Marras e adottata dalla Giunta nella seduta di ieri pomeriggio, 24 ottobre.

Commenta l’Assessore Marras:

L’approvazione della proposta di disciplinare, che fa seguito al riconoscimento di ‘Città della Ceramica’, rappresenta un ulteriore passo verso la tutela, valorizzazione e promozione di una realtà in grado di fornire opportunità di crescita ed occupazione per tutta la zona.

La tradizione ceramica del territorio di Borgo San Lorenzo rappresenta un patrimonio di grande rilevanza per il tessuto sociale, economico e culturale locale. Attualmente questo percorso è portato avanti da vari soggetti e da una rete di ceramisti liberi professionisti, maestranze altamente qualificate che hanno dato vita a percorsi formativi e di laboratorio destinati a valorizzare e trasmettere l’arte ceramica alle nuove generazioni.

Per Cristina Becchi, Vicesindaco e Assessore alla cultura di Borgo San Lorenzo

Il riconoscimento è importante per la tradizione ceramica di Borgo San Lorenzo che affonda le sue radici nel liberty, nelle Fornaci San Lorenzo, e che trova oggi espressione nei tanti artisti che continuano a produrre e creare.

Dopo l’ingresso tra le Città della Ceramica un’ulteriore importante tassello è arrivato per la produzione borghigiana, un disciplinare che proietta la nostra attività nel futuro dando un’ulteriore spinta al coinvolgimento delle nuove generazioni di ceramisti.

Ringrazio pertanto la Regione per quanto fatto e, in particolare, l’Assessore Marras per l’impegno profuso.