Napoli per I Primi Mille Giorni

A sostegno delle famiglie nei percorsi di crescita delle bambine e dei bambini

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Con un ciclo di incontri per le famiglie e le donne in gravidanza, dedicati a quel periodo cruciale della vita che va dal concepimento fino ai due anni di età, parte la prima delle iniziative programmate dal Tavolo per l’Infanzia e l’Adolescenza recentemente istituito dall’Amministrazione e coordinato da Paolo Siani.

Il calendario degli appuntamenti con gli esperti si aprirà mercoledì 29 marzo, alle ore 16:00, presso l’Asilo Nido Ammaturo e, per i prossimi tre mesi, con cadenza quindicinale, pediatri, psicologi, nutrizionisti ed educatori si alterneranno nei nidi comunali di tutte le Municipalità per spiegare ai genitori e alle gestanti quanto e perché siano importanti i primi mille giorni della vita destinati – come confermano studi recenti – ad incidere radicalmente sull’intera esistenza dell’essere umano.

In questo periodo si forma il cervello con le sue attività, si sviluppano le abilità cognitive e socio – relazionali; si avviano i processi metabolici che saranno influenzati dalle fasi dell’allattamento e dello svezzamento e dureranno per tutto il corso della vita, si svilupperà, infine, il sistema immunitario che avrà un ruolo determinante nell’insorgenza di eventuali patologie future.

Ha spiegato l’Assessore all’Istruzione e alle Famiglie Maura Striano:

L’importanza dei primi 1000 giorni di vita rappresenta una priorità di salute pubblica per creare condizioni di benessere e puntare ad una crescita armonica dei bambini dobbiamo affiancare i genitori in questa fase delicata ed indicare le azioni possibili per prevenire fattori di rischio, per promuovere sani stili di vita ed offrire gli stimoli più adeguati ad un corretto sviluppo psico – fisico.

Questi i temi sui quali gli esperti si confronteranno con i partecipanti:

1) L’alimentazione in gravidanza e l’allattamento al seno come fattori preventivi per la salute delle bambine e dei bambini;

2) Lo svezzamento e l’alimentazione nei primi due anni di vita;

3) L’importanza della lettura ad alta voce per lo sviluppo del linguaggio.

A questo percorso si accompagneranno una serie di video clip della durata di 3 minuti ciascuno, pubblicati sul sito del Comune di Napoli, durante i quali esperti forniranno consigli in pillole alle famiglie. Tutto il percorso sarà pubblicizzato attraverso l’hashtag ‘iprimi1000giorni’.

Gli incontri si terranno, alle ore 16:00, secondo il seguente calendario:

29/3 Nido Ammaturo – Terza Municipalità;

4/4 Nido Bice – Zona – Quarta Municipalità;

18/4 Nido De Meis – Sesta Municipalità;

26/4 Nido Don Peppino Diana – Prima Municipalità;

2/5 Nido Durante – Seconda Municipalità;

9/5 Nido Savy Lopez – Quinta Municipalità;

16/5 Nido Pizzorusso – Settima Municipalità;

23/5 Nido Dietro La Vigna – Ottava Municipalità;

30/5 Micronido Novelli – Nona Municipalità;

6/6 Nido Ciaravolo – Decima Municipalità;

13/6 Asilo Nido Il Cucciolo – Quinta Municipalità.

Calendario