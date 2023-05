Napoli, inaugurazione Fontana Buren in occasione del Giro d’Italia

Appuntamento il 10 maggio davanti la sede di ABC

Riceviamo e pubblichiamo.

In occasione del passaggio del Giro d’Italia tornano i colori nella fontana di Buren in via Argine a Ponticelli.

L’opera, realizzata dall’artista francese Buren che la donò alla città nel 2004, è stata oggetto di un intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione grazie ai tecnici e agli operai dell’azienda ABC, società partecipata del Comune di Napoli.

L’inaugurazione si terrà mercoledì 10 maggio, alle ore 9:00, alla presenza del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dell’Assessore Edoardo Cosenza, della Presidente di ABC, Alessandra Sardu, e del Direttore generale dell’azienda, Sergio De Marco.

I ciclisti impegnati nella Corsa Rosa passeranno proprio attorno alla fontana nella mattina di giovedì 11, quando la città e alcuni Comuni dell’area metropolitana saranno lo scenario della corsa a due ruote più famosa d’Italia.