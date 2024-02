Napoli, inaugurato un campetto di calcio al rione Amicizia

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Un nuovo spazio a disposizione dei ragazzi del rione Amicizia, nella III Municipalità.

È stato inaugurato questa mattina, 19 febbraio, il campetto di calcio del plesso ‘San Francesco’ dell’Istituto scolastico comprensivo ‘Radice Sanzio Ammaturo’.

Il nuovo impianto è uno degli interventi programmati dal Tavolo per l’Infanzia e l’Adolescenza promosso dal Sindaco Gaetano Manfredi, del quale fanno parte il coordinatore Paolo Siani, Gemma Tuccillo e Paolo Lattanzio.

Il progetto è stato realizzato grazie ad un atto di mecenatismo dell’associazione Progetto Abbracci Onlus, presieduta da Claudio Zanfagna, che ha stipulato una convenzione con il Comune di Napoli.

Il campetto è stato consegnato all’associazione Villagiochiamo, che potrà utilizzarlo fino al 30 giugno prossimo. Questa soluzione è stata voluta dall’Amministrazione per evitare la sospensione delle attività destinate ai ragazzi che fino ad ora sono state svolte da Villagiochiamo nell’impianto polivalente di via Cosenz, interessato dai lavori di riqualificazione della stazione Bayard nella Municipalità 2.

A partire dal primo luglio, il campetto sarà assegnato all’Istituto scolastico.

Erano presenti, tra gli altri, il Consigliere comunale Fulvio Fucito e la Consigliera regionale Bruna Fiola.

Il Sindaco Manfredi ha dichiarato:

È una giornata importante, perché inauguriamo questo campetto che fa parte di un progetto molto più ampio che comprende tanti campi che si stanno realizzando soprattutto nei luoghi un po’ più complicati della nostra città e che daranno la possibilità a tanti bambini e tante squadre giovanili di poter utilizzare lo sport come momento di aggregazione e di educazione.

In questo caso risolviamo anche un problema contingente perché il campetto di via Cosenz vicino alla stazione Bayard non sarà disponibile per qualche mese per i lavori di ristrutturazione di quell’area e quindi tutti i ragazzi e le squadre che giocavano lì utilizzeranno questo campo.

La zona del Rione Amicizia è una delle zone più difficili della città per cui dobbiamo lavorare con concretezza. Qui abbiamo fatto un intervento anche sull’asilo nido, sono cose piccole ma concrete e che poi sono quelle che davvero fanno la differenza.

Questa è la politica che stiamo seguendo e continueremo così con l’attenzione ed il supporto alle scuole che è il modo migliore per stare vicino alle famiglie, un lavoro quotidiano, faticoso, a volte oscuro ma che è l’unico che alla lunga dà dei frutti.