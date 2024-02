Violenza donne, Baldassarre: Da Regione Lazio mai così tanti fondi

L’Assessore: ‘Aumenta anche la dotazione, rispetto al 2023, per i progetti rivolti ai minori vittime di violenza assistita’

Una Regione più attenta alle donne e ai minori, con fondi, slancio e impegno.

Nel quadro della programmazione annuale dei fondi ministeriali per le Pari Opportunità, in crescita quest’anno, abbiamo investito più risorse per le donne vittime di violenza e per i minori vittime di violenza assistita.

Questo dimostra un impegno senza precedenti, evidente anche dall’aumento fortemente voluto dalla Giunta Rocca dei fondi del bilancio regionale destinati alle donne.