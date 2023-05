Napoli, dispositivo traffico in via Pigna

In vigore il 15 e 16 maggio

Per consentire il regolare svolgimento, da parte di Tangenziale, ad effettuare i lavori di adeguamento statico del viadotto Arena Sant’Antonio, è stato istituzione, per i giorni 15 e 16 maggio, un particolare dispositivo di traffico in via Pigna.

In particolare:

Istituire, dalle ore 24:00 del 15 maggio fino alle ore 3:00 del 16/05/23, il divieto di transito veicolare su via Pigna, nel tratto compreso tra il Campo Base, altezza palo luce matricola n.267028, e l’intersezione con la rampa

proveniente da via Caldieri, altezza palo luce matricola n.267050.

Ordinanza