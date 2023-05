‘I Porci’ al Nouveau Théâtre de Poche

In scena il 13 e 14 maggio Napoli

Sabato 13 maggio, ore 21:00, e domenica 14 maggio, ore 19:00, presso il Nouveau Théâtre de Poche di Napoli, nell’ambito della rassegna ‘Effetto farfalla’, andrà in scena lo spettacolo ‘I Porci – una gastronomia Machista’, un progetto di Manuel Di Martino, Simone Miglietta, Alessandro Persichella, regia Manuel Di Martino, con Simone Miglietta e Alessandro Persichella, scene e costumi Federico Rizzo.

Sinossi

In un futuro distopico, gli ultimi due maschi alpha, incarnazione della tossicità machista, sono tenuti in gabbia e messi in mostra in uno zoo umano. Li vedremo nutrirsi, bestemmiare, praticare onanismo, azzuffarsi, ubriacarsi.

È uno spettacolo ironico e raccapricciante, ma allo stesso tempo l’unica testimonianza vivente di una cultura marcia che ha insozzato per secoli il nostro pianeta.

La ricerca

Il lavoro principia con un’indagine mnemonica dei due interpreti, all’interno della propria esperienza e delle proprie terre di origine – il Salento e le Valli di Lanzo, sintesi di una Settentrionalità e di una Meridionalità – in relazione a pratiche e atteggiamenti machisti.

Talvolta, la nostra indagine ha vestito costumi ridicoli, bizzarri, talvolta sono venute fuori delle vere e proprie storture antropologiche. Si ricerca il rapporto del macho con il cibo, la donna, Dio, si elencano ed analizzano accuratamente modi di dire, siti comuni, stereotipi.

Ne viene fuori un quadro turpe ma tenerissimo, un disegno raccapricciante ma sintomatico di un folklore perpetuato dal passato, sino alle attitudini ancora in vigore nelle nostre società machiste.