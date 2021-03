Napoli, dispositivo di traffico via Anticaglia e via della Sapienza

In vigore dal 22 al 26 marzo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Per consentire il regolare svolgimento dei lavori in via Anticaglia e via della Sapienza, è stato istituito un temporaneo divieto di transito veicolare dalle ore 7:30 alle ore 16:30, in via dell’Anticaglia, nei giorni 22 e 23 marzo; ed in via della Sapienza, dal 24 al 26 marzo.

In particolare:

Istituire, nella fascia oraria compresa tra le ore 7:30 – 16:30, il divieto di transito veicolare eccetto per i residenti, le Forze dell’Ordine e i mezzi di soccorso impegnati in Servizi di emergenza, in: 1. via dell’Anticaglia, nei giorni 22 e 23 marzo 2021;

via della Sapienza nei giorni 24, 25 e 26 marzo 2021.

Ordinanza