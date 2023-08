Napoli, dispositivo di traffico per riprese film ‘Untitled’

Ordinanza in vigore nei giorni 16, 17, 18, 19 e 21 agosto

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Per consentire le riprese del film ‘Untitled’ è stato previsto un particolare dispositivo di traffico.

Sarà istituito dalle ore 07:00 alle ore 20:30:

A) nei giorni 16, 19 e 21 agosto 2023, in via Caracciolo, nel tratto compreso tra piazza Vittoria e piazza della Repubblica, e in viale Dohrn:

1) il divieto di transito veicolare, eccetto i veicoli delle Forze dell’Ordine e i veicoli per le emergenze ed il soccorso;

2) la sospensione del percorso di mobilità ciclistica e delle aree riservate alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto pubblico in servizio di linea urbana;

B) nei giorni 17 e 18 agosto 2023:

1) il divieto di transito veicolare, eccetto i veicoli delle forze dell’ordine e i veicoli per le emergenze ed il soccorso, in via San Carlo e in piazza Trieste e Trento;

2) il senso unico di circolazione:

– nella carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti l’edificio della Prefettura, con direzione piazza Carolina;

– in piazza Carolina, dalla confluenza di Via Gennaro Serra a quella di Via Chiaia;

– in via Chiaia, dalla confluenza di piazza Carolina a quella di via Gaetano Filangieri;

– in via Toledo, nel tratto compreso tra via Santa Brigida e via Chiaia, dalla confluenza di via Santa Brigida a quella di piazza Trieste e Trento;

– in via Chiaia, nel tratto compreso tra piazza Trieste e Trento e piazza Carolina, dalla confluenza di piazza Trieste e Trento a quella di piazza Carolina;

3) per i veicoli che percorrono via Gennaro Serra, obbligo di svolta a sinistra su piazza Carolina;

4) la sospensione in Via San Carlo dell’area riservata alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi) e dell’area riservata alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto pubblico in servizio di linea urbana.

Si ricorda, inoltre, che per l’intera giornata del 16, 19 e 21, sarà anche inibito l’accesso alla spiaggia della Rotonda Diaz.

Ordinanza