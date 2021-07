Napoli, approvate importanti delibere per lo sport in città

Dichiarazione dell’Assessore Borriello

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Nell’ultima seduta di Giunta comunale, svoltasi ieri, 29 luglio, in serata, sono state approvate alcune delibere proposte dall’Assessore allo Sport Ciro Borriello.

Nella prima viene dichiarato l’interesse pubblico dello studio di fattibilità per la ‘Realizzazione di un centro sportivo integrato in via delle Repubbliche Marinare con annessa struttura a destinazione diversa’, in cui sarà possibile svolgere attività di Calcio a 5 e a 7, Basket, pallavolo, fitness in palestra al chiuso, e saranno incluse strutture con altra destinazione di tipo commerciale.

La seconda deliberazione approva in linea tecnica il progetto definitivo/esecutivo, relativo ai lavori di Manutenzione straordinaria dei locali adibiti a palestre dello Stadio Diego Armando Maradona per circa a 367.000 €.

I fondi sono stati stanziati per la sistemazione definitiva degli intonaci e dei copriferro dei solai di copertura delle palestre sottoposte al settore distinti dello Stadio.

Altri due progetti esecutivi sono stati approvati ieri dalla Giunta; il primo riguarda i lavori di riqualificazione di ‘un’area destinata ad attività ludico/sportiva nel Lotto K a Scampia’ con circa 45.000 € stanziati per un intervento di ripristino del tappeto di gioco del campetto, posto sulla copertura del parcheggio nel lotto K in via Peppino Impastato.

Con il secondo si registra l’approvazione in linea economica del progetto del campo di padel nel Parco Corto Maltese, una delibera che rappresenta un ulteriore passo per la creazione di una struttura sportiva per una disciplina oggi particolarmente in voga, utilizzando i fondi del Progetto Ministeriale ‘Sport e Periferie’ così per il campo Landieri.

Commenta l’Assessore Ciro Borriello: