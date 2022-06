Napoli, approvata delibera per interventi scale di emergenza scuole

Importo complessivo dei lavori pari a 2.136.933 euro per 24 interventi

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

In data odierna, la Giunta Comunale, su proposta del Sindaco Manfredi e dell’Assessore Cosenza, ha approvato gli Interventi di adeguamento e/o realizzazione di scale di emergenza degli edifici scolastici delle Municipalità cittadine, suddivisi in Zona Orientale, Municipalità 3 – 4 – 6, ed in Zona Occidentale, Municipalità 2 – 5 – 9 – 10.

L’importo dei lavori complessivo è pari a 2.136.933 euro per un numero complessivo di 24 interventi.

I lavori, che sono finanziati nell’ambito Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli – FSC e saranno appaltati con ricorso all’accordo quadro, riguarderanno gli edifici scolastici segnalati dalle rispettive Municipalità sulla scorta degli esiti degli affidamenti dei servizi professionali finalizzati all’ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendi.

Le verifiche sono state condotte sulle scuole nell’ambito del medesimo finanziamento ex Patto per Napoli e da esse è emerso il fabbisogno di scale antincendio metalliche esterne ed il relativo numero di piani per ogni singola scala da realizzare.

Si tratta di interventi di rilevante importanza ed urgenza in quanto sono finalizzati a garantire la continuità delle attività didattiche in condizioni di sicurezza negli ambienti in cui, sulla scorta della normativa di riferimento, è necessario il rilascio della certificazione di prevenzione incendi.