Musica: ‘Nessuno è diverso’ per Gianni Fiorellino

Il nuovo progetto del cantautore in anteprima il 18 febbraio al Palapartenope di Napoli

Si intitola ‘Nessuno è diverso’ il nuovo progetto musicale del cantautore Gianni Fiorellino che, con un sold out annunciato già da tempo, sarà presentato, live agli oltre 3.000 spettatori del Palapartenope di Napoli, il prossimo sabato 18 febbraio, ore 21:00.

Un concerto, al quale è direttamente collegata sia una produzione discografica che una ripresa video integrale, quest’ultima destinata allo streaming televisivo, in cui l’artista napoletano, tra i maggiori esponenti del moderno pop melodico di matrice mediterranea, ridefinisce i confini della sua visione musicale affrontando nei suoi nuovi testi tematiche palesemente orientate su argomenti di carattere sociale.

A partire dal titolo dell’intero progetto, ‘Nessuno è diverso’, in cui il musicista e compositore si schiera apertamente in difesa di quanti, purtroppo sempre più numerosi, subiscono violenze e atteggiamenti discriminatori solo perché, per credo, etnia, sessualità, conformazione fisica, differiscono dai canoni, ormai anacronistici, di una presunta ‘normalità’.

Sottolinea l’artista:

Nessuno è diverso in questo universo nel senso che abbiamo tutti lo stesso sangue e siamo fatti della stessa sostanza. Ciascuno di noi crede in qualcosa, tutti amiamo e tutti ci lanceremmo nelle fiamme per difendere la famiglia, i nostri cari, gli amici. Ognuno di noi è unico, questo si, e proprio in questa unicità dobbiamo riconoscere la straordinaria bellezza che ci rende preziosi, ciascuno a suo modo.

Accompagnato da una band composta da Mariano Barba, batteria, Pasquale De Angelis, basso, Valerio Spartera e Diego Budicin, chitarre, e tanti ospiti, tra cui le cantanti Monica Sarnelli e Paola Pezone, i rapper Livio Cori e Scoopy Benz, il sassofonista Marco Zurzolo, per il Palapartenope Gianni Fiorellino allestisce una vera e propria festa popolare, con tanto di luminarie e interventi in tema.

Commenta in proposito l’artista:

Ho immaginato questa ambientazione proprio per sottolineare quanto importanti e necessarie siano, per tutti noi nessuno escluso, le occasioni per incontrarsi, per stare insieme e scambiarci sensazioni ed emozioni. Da questo nasce l’idea di ricreare l’atmosfera di una festa, come quelle che animano le tante piazze dei nostri paesi e delle nostre città, e così rendere omaggio anche al territorio in cui vivo e a cui sono fortemente legato con simboli, anche forti, che rispecchiano in pieno quello in cui credo e che sintetizzano chi sono e da dove vengo.

Gianni Fiorellino, classe 1982, 17 album al suo attivo e migliaia di concerti in Italia e non solo. Una carriera travolgente la sua, iniziata più di 25 anni fa, che lo ha portato a collaborare con prestigiosi interpreti ed autori e a calcare autorevoli palcoscenici nazionali, a partire dalla straordinaria avventura vissuta, per ben due volte, al Festival di Sanremo, nel 2002 e nel 2003.

Sanremo, è il sogno di ogni cantante italiano, qualunque sia il genere musicale a cui ciascuno di noi voglia riferirsi. È la vera festa italiana della musica, un evento che, in fondo, appassiona gran parte del nostro Paese. Quest’aria di festa l’ho vissuta, venti anni fa nelle due edizioni a cui ho preso parte entrambe condotte da Pippo Baudo. Un Maestro, quest’ultimo, a cui devo tanto, da cui ho imparato tanto. Sono tornato a Sanremo proprio in questi giorni, durante l’ultima edizione del festival, con una troupe cinematografica per girare alcune sequenze video che confluiranno poi in un mio nuovo progetto. Mi sono emozionato e anche molto divertito, ripercorrendo con la mente, e con la maturità di adesso, tanti episodi che hanno segnato profondamente il mio percorso artistico ed umano. Non so se e quando accadrà, ma se dovessero riaprirsi anche per me le porte dell’Ariston, il mio passo sarà certamente più fermo, guidato da una mente e da un cuore molto più consapevoli di cosa stia veramente accadendo.

Cast e crediti

Leone Produzioni presenta

Gianni Fiorellino

‘Nessuno è diverso’

On stage:

Gianni Fiorellino, voce, pianoforte, hammond e chitarra

Mariano Barba, batteria

Pasquale De Angelis, basso

Valerio Spartera, chitarre

Diego Budicin, chitarre

Special guest:

Livio Cori

Monica Sarnelli

Paola Pezone

Scoopy Benz

Marco Zurzolo

Pasquale Lombardi, service audio/ luci/video

Enrico Romanelli, regia audio sala

Mirko Ruggiero, luci e ledwall

Miki Giove, Carmine Giordano e Francesco Moccia, fonici di palco

Luciano Filangieri, regia video

Produzione esecutiva, Melania D’Agostino per Leone Produzioni srls

Ciro Zambello, road manager

Renato Rizzardi, comunicazione

official media partner:

Radio CRC

main sponsor:

SIAG Italian Coffee

La produzione ringrazia:

FRS Luxury Watches, Fidelity and Security

León-Mathìas Parfum, La Baita (Maddaloni)

Scatola dei sogni, Car of Dreams

Sabato 18 febbraio 2023 start ore 21:00

Teatro Palapartenope

Via Corrado Barbagallo 115, 80125 Napoli.

Info:

081-5700008

Nessuno è diverso in questo universo, si è solo frapposti negli stessi respiri. Possiamo avere religioni diverse, lingue diverse, colore della pelle diversi, ma siamo fatti tutti di sangue e carne. Dobbiamo essere in grado di porre fine alle differenze, per aiutare a rendere il mondo capace di accettare le differenze. Io non combatto per apparire diverso o per impressionare qualcuno. Non ne ho bisogno, perché sono diverso e c’è spazio nel giardino per ogni fiore. Dovremmo pensare insieme, capire insieme, cantare insieme, gioire insieme e dare gioia a chi è diverso ed è unico nella sua diversità. L’universo ha senso solo quando abbiamo qualcuno con cui condividere le nostre emozioni. Il razzismo produce il sentimento dell’odio e fa della differenze disuguaglianza. Ci hanno raccontato che l’amore omosessuale è diverso, ma diverso da cosa?! Che un cromosoma in più ci rendere diversi, ma abbiamo tutti lo stesso numero di battiti. La musica è diversa, ma io sono uguale a tutti. Vedo solo le emozioni di notte formarsi in una stella del cielo, come un treno che mi porterà dritto nel cuore di chi mi ama.

Siamo tutti uguali! Nessuno è diverso!

Gianni Fiorellino

Gianni Fiorellino, classe 1982, e ben 17 album all’attivo, è un cantautore italiano. A 7 anni inizia gli studi di pianoforte, strumento di cui in seguito conseguirà il diploma al conservatorio. Sin da giovanissimo si esibisce in pubblico, nei locali e nei teatri napoletani, con un successo che, a soli 14 anni, gli consente di incidere ‘E io canto’, il suo primo disco.

Nel 1997 inizia la collaborazione con Mario Simeoli e con la Clacson Records che porterà alla pubblicazione dell’album ‘C’è una voce in giro’.

Nel 1998 produce e pubblica l’album ‘Dolce pulcino’, con la partecipazione dei batteristi Mariano Barba e Vittorio Riva, e nel 1999, con il brano ‘Girasole’, su testo di Antonio Casaburi, vince sia il Festival di Napoli che il Premio Carosone.

Il brano diventa una hit che, nel 2000, viene inserita nella tracklist dell’album ‘Futurosemplice’. Nel 2001 esce, la sua prima raccolta intitolata ‘Racconti di… vita’.

Nel 2002, la canzone ‘Ricomincerei’, scritta insieme al paroliere Antonio Casaburi, è scelta per la Sezione Giovani del Festival di Sanremo. Il brano, che sarà poi inserito nel disco ‘Gli amori sono in noi’, conquista un prestigioso 4° posto nella classifica finale della competizione sanremese.

Sempre in quest’anno, 2002, Gianni Fiorellino si concede una parentesi jazz, protagonista, in acustico al pianoforte, di un concerto al Festival dei Due Mondi di Spoleto. L’anno successivo, il 2003, lo vede ancora al Festival di Sanremo dove presenta il brano ‘Bastava un niente’, che si posiziona al 5° posto nella classifica finale.

Nel 2004, dopo la partecipazione a Music Farm di Rai2, incide il suo primo ‘live’ in un memorabile concerto effettuato a Napoli in piazza Diaz. Il disco, 18 tracce tra cui un inedito, in uscita nel mese di novembre è intitolato “Live tour (Agosto 2004 Napoli)”. Nel 2005 realizza, con la collaborazione

di Kevin Hettenne, Dodi Battaglia e Mario Reyes, le dieci tracce che compongono la tracklist dell’album ‘Passion’.

Parentesi in teatro, nel 2006, dove è il protagonista di ‘Masaniello, il musical’ per la regia di Tato Russo.

Nel 2008, oltre a partecipare alle fasi di qualificazione – in gara per la Bulgaria – dell’Eurovision Song Contest, realizza ed incide la sua seconda raccolta intitolata ‘XLMC – Per la mia città’, che viene presentata ‘live’ il 27 dicembre in concerto nella centralissima Piazza Dante a Napoli.

Nel 2012 esce il nuovo album ’30’, in occasione del suo trentesimo compleanno e l’anno successivo pubblica il suo secondo live dal titolo ’30 cum laude (Live in Milan 17.09.2012)’ con Ciro Manna alla chitarra, Christian Capasso al basso e Antonio Muto alla batteria.

Nel gennaio del 2014, alla rinnovata collaborazione di Antonio Casaburi si aggiunge quella di Vincenzo D’Agostino che favorisce la scrittura e la composizione di ‘Sangue napoletano’, un nuovo album di inediti, prevalentemente in napoletano.

A dicembre del 2015, su etichetta Zeus Records, firma insieme a Vincenzo D’Agostino il suo disco interamente in napoletano che viene intitolato “Io mantengo le promesse”, con Lele Melotti alla batteria.

Nuova parentesi teatrale, a gennaio del 2017, per Gianni Fiorellino che, insieme a Francesco Merola, Lina Santoro e Tiziana De Giacomo, prende parte alla riedizione voluta da Nino D’Angelo della sceneggiata ‘Zappatore’ realizzata, in omaggio a Mario Merola, al Trianon di Napoli per la regia di Bruno Garofalo.

Sempre nel 2017, il 3 ottobre, il suo nuovo lavoro discografico si intitola ‘Overo se po’ ffa”, distribuito dalla Zeus Records che sosterrà, inoltre, l’uscita, il 18 settembre 2018, del singolo ‘L’unica femmena’, su testo di Vincenzo D’Agostino, con Mariano Barba alla batteria.

Pochi giorni dopo, il 10 novembre, Gianni Fiorellino sarà protagonista di un nuovo evento, questa volta al Palapartenope di Fuorigrotta a Napoli dove il concerto, sold out in ogni ordine di posto, viene ripreso per la realizzazione di un blu ray doppio.

Intitolato ‘Overo se po’ ffa’ / Live Palapartenope’ , in uscita nell’aprile del 2019 per la Zeus, consegna a futura memoria le immagini di una serata decisamente straordinaria.

Sul palco, con Gianni Fiorellino, suonano musicisti di provata esperienza come Mariano Barba, batteria, Pasquale De Angelis, basso, Antonio Balsamo, tastiere, e giovani di talento come Guido Della Gatta e Raffaele Salapete, alle chitarre.

A dicembre del 2019 esce l’album ‘Sono sempre io’, distribuito dalla Mea Sound, che contiene i singoli ‘Malatia’, in duetto con Franco Ricciardi, e ‘Tre rose rosse’.

Nella forzate pause imposte dalla pandemia da Covid, si riesce a preparare la presentazione ‘live’ del disco, che avviene l’11 gennaio 2020 al Palapartenope di Napoli, con il concerto – spettacolo intitolato ‘Sono sempre io, da un viaggio lungo una vita’.

Durante il lockdown, viene rilasciato il singolo ‘Nisciuna nuttata nun po’ maie ferni” , interamente suonato, batteria compresa, da Gianni Fiorellino.

Ad aprile del 2021 esce ‘C’era una volta Peter Pan’, l’ultimo album di Gianni Fiorellino che viene distribuito, da Zeus Records, insieme al DVD del concerto al Palapartenope realizzato nel gennaio del 2020.