Musica. Al Kestè di Napoli Gerardo Balestrieri presenta ‘The best of’

Concerto gratuito il 17 giugno

Sabato 17 giugno alle ore 21:00, presso il Kestè di Napoli, via San Giovanni Maggiore Pignatelli, 27, Gerardo Balestrieri presenta ‘The best of’, una sintesi di 15 anni della sua carriera tra dischi, concerti, teatro e viaggi musicali attorno al mondo.

Al concerto, con ingresso gratuito, parteciperanno Carlo De Gennaro (batteria), Gianfranco Coppola (contrabasso), G.B. (pianoforte, voce e fisarmonica).

La raccolta ‘The best’, in particolare, racconta il percorso discografico del poliedrico cantautore “apolide”.

Una carriera che inizia nel 2007 con l’album d’esordio ‘I nasi buffi e la scrittura musicale’ arrivato secondo nella categoria ‘Opera Prima’ del Premio Tenco dello stesso anno.

Tra un disco e l’altro, Gerardo Balestrieri ha promosso i suoi dischi in tour in Italia e all’estero e ha lavorato per il teatro e per il cinema e ad importanti collaborazioni nazionali ed internazionali. Ha al’attivo quasi un disco all’anno. ‘Dancing’ è il suo album di inediti più recente.