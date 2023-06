Marianella Bargilli inaugura panchina rossa all’Elba dono di due uomini

Appuntamento il 17 giugno nel Golfo dell’Innamorata e al Ristorante la Caletta

Sarà l’attrice toscana Marianella Bargilli a dare voce al libro ‘Violenzissima – Le scuse che assolvono i violenti’ scritto dalla giornalista, capo servizio de Il Tirreno e scrittrice Ilaria Bonuccelli edito da Il pozzo di Micene.

L’appuntamento è per sabato 17 giugno alle 19:30 presso il Ristorante la Caletta durante la presentazione del libro Marianella Bargilli da sempre vicina a queste tematiche leggerà alcuni brani scelti.

Dichiara Marianella Bargilli:

Sono onorata oltre che felice di partecipare all’inaugurazione di una panchina rossa. Senti fortemente questo impegno e voglio contribuire alla causa con la mia presenza e con i progetti teatrali che porto avanti in cui tratto temi femminili. Motivo ulteriore di piacevolezza è dato dal fatto che all’isola d’Elba ci sono cresciuta e la considero casa.

L’occasione è data da ‘Amala come ameresti il mare… nella sua immensa profondità’ che vede alle ore 18:30 l’inaugurazione della panchina rossa nel Golfo dell’Innamorata alla presenza, oltre che di Marianella Bargilli e Ilaria Bonuccelli, del Sindaco di Capolavori Walter Montagna, Michela Venturini presidente del Rotary Club Isola d’Elba.

La panchina rossa è stata donata al Comune di Capolivari da due privati Adolfo Giannecchini libero professionista versiliese adottato dall’isola d’Elba e l’amico Antonio Bomboi.

Dichiara Giannecchini:

Il mio dono alla comunità non è per ricordare la violenza che gli uomini agiscono, ma per ricordare la gentilezza e il rispetto che l’uomo deve alla donna, nei gesti e nelle parole quotidiane. Solo così si crea una diversa cultura, lontana dal pregiudizio.

Marianella Bargilli, dopo la trionfale tournée di due anni che ha toccato tutta l’Italia con ‘Uno nessuno e centomila’ è attualmente impegnata con due spettacoli che trattano la violenza di genere: ‘Il corpo della donna come campo di battaglia’ con Annalisa Canfora e ‘Spose, le nozze del secolo’ con Silvia Siravo. Date e tournée in via di definizione.