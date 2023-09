Museo nazionale di Matera riparte con servizi bibliotecari

Aperto nuovo presidio ‘Nati per leggere’

Riprendono al Museo nazionale di Matera, con l’arrivo di un esperto bibliotecario, i servizi di consultazione e prestito di libri nelle biblioteche di Palazzo Lanfranchi e del Museo Ridola.

Tali servizi saranno fruibili dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 previa prenotazione all’indirizzo mn-mt@cultura-gov.it.

Il Museo ha altresì destinato a bambini e ragazzi un’area dell’Ex Ospedale di San Rocco dove è stato allestito un punto didattico in cui sarà possibile leggere libri, partecipare ad incontri di lettura e laboratori creativi.

Grazie alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa con il Coordinamento regionale ‘Nati per leggere’, composto da AIB – Associazione Italiana Biblioteche, ACP – Associazione Culturale Pediatri, CSB – Centro per la Salute del Bambino, questo spazio diventerà anche nuovo presidio a Matera e in Basilicata del programma ‘Nati per leggere’, che propone attività di lettura alle famiglie con bambini da 0 a 6 anni, per favorire lo sviluppo cognitivo dei piccoli nonché le capacità dei genitori di crescere con i loro figli.

In occasione della ‘Settimana nazionale delle biblioteche – Bibliopride 2023’ sul tema ‘Verso l’anno europeo delle competenze’ promossa dall’AIB dal 25 settembre al 1° ottobre, il Museo apre questo spazio nella giornata di lunedì 25 settembre, alle ore 16:45, proponendo attività di lettura dedicate ai bambini più piccoli a cura delle volontarie di ‘Nati per leggere’ Basilicata.

Per partecipare all’iniziativa è richiesta la prenotazione all’indirizzo natiperleggerematera@gmail.com.