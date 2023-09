Protocollo d’intesa Regione Lazio, Comune di Civitavecchia e MIT

L’intento è trasformare la città portuale in un centro logistico di primaria importanza nell’ambito della rete dei trasporti europea

La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, ha approvato lo schema di protocollo d’intesa tra la Regione, il Comune di Civitavecchia e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per lo sviluppo delle programmazioni infrastrutturali, sostenibili, della città di Civitavecchia e sul territorio dell’area vasta.

Nello specifico, il protocollo d’intesa è finalizzato a trasformare la città portuale in un centro logistico di primaria importanza nell’ambito della rete dei trasporti europea.

Civitavecchia è uno dei principali porti d’accesso in Italia. In questo senso, il suo rafforzamento sarà utile anche in prospettiva del Giubileo del 2025 e della candidatura di Roma Capitale per l’Expo 2030.

Il protocollo prevede una serie di impegni, tra i quali:

– Coordinare gli sforzi per sviluppare infrastrutture portuali all’avanguardia, garantendo al contempo la sostenibilità ambientale e l’efficienza operativa, in vista del Giubileo 2025 e per la candidatura di Roma per Expo 2030.

– Promuovere la rigenerazione urbana e la pianificazione territoriale sostenibile per sostenere la crescita economica locale.

– Affrontare congiuntamente le sfide e i problemi che potrebbero sorgere durante l’attuazione del Protocollo, garantendo il successo dei progetti e la comunicazione costante tra le parti.

– Reperire finanziamenti nazionali e internazionali per sostenere lo sviluppo della città di Civitavecchia.

Per garantire una gestione efficace dell’accordo, verrà istituita, inoltre, una struttura di coordinamento composta dai rappresentanti delle entità coinvolte. Tale organismo avrà il compito di monitorare i progressi, coordinare le azioni e garantire il rispetto degli obiettivi fissati.

Il Protocollo d’Intesa rappresenta un passo importante verso una maggiore connettività e competitività dell’Italia nel panorama europeo, rappresentando un impegno per la sostenibilità ambientale e la crescita economica.