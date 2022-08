Morte Alberto Orzan, il cordoglio del Presidente della Regione Toscana

Lutto nel mondo del calcio

Addio ad Alberto Orzan, uno dei protagonisti viola del primo scudetto, nel 1956.

A 91 anni, originario del Friuli Venezia Giulia, si è spento nella propria casa a Firenze.

Anche il Presidente della Regione ha voluto manifestare il cordoglio per la sua scomparsa, mandando un messaggio alla famiglia e ricordando le grandi doti dell’ex calciatore.

Orzan, ha sottolineato il Presidente, sarà per sempre ricordato a Firenze come una delle pedine fondamentali di quella Fiorentina che non vinse soltanto lo scudetto, ma anche la Coppa delle Coppe nel 1961. Con lui, se ne va un altro pezzo della storia della Fiorentina, campione in campo e fuori.