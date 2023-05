‘Molesta’ al Teatro dell’Olivo

In scena il 19 maggio a Camaiore (LU)

Manuela Bollani torna ad esibirsi nella sua terra portando al teatro dell’Olivo di Camaiore (LU) venerdì 19 maggio alle 21:00 il suo ‘Molesta – Humour and Music Show’ a ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Dichiara Manuela Bollani:

‘Molesta’ è uno spettacolo a cui tengo molto, emozionante, ironico e irriverente al tempo stesso. Per me è davvero una grande gioia poter giocare in casa e presentare questo show in un gioiello del nostro territorio come il Teatro dell’Olivo. Ringrazio il Comune di Camaiore per il coraggioso e graditissimo invito!

In ‘Molesta’ Manuela Bollani spazia dal Musical al Teatro – Canzone; dal Cabaret alla Stand Up Comedy. Insieme al Maestro Massimiliano Grazzini al pianoforte, coinvolge il pubblico in un circuito di riflessioni sfacciate e irriverenti: dai rapporti di coppia e i ruoli di genere all’attenzione maniacale verso l’anti-sessismo, dall’educazione sessuale al concetto di molestia, fino al provocatorio ribaltamento dei canonici ruoli di vittima e carnefice.

Molti i temi proposti tra i quali una parità di genere che nasce dall’integrazione del maschile e del femminile dentro ciascuno di noi, ovvero quel sano bilanciamento tra assertività e vulnerabilità, razionalità ed emotività.

Il tutto è condito da esilaranti momenti musicali, che spaziano da composizioni originali a rielaborazioni umoristiche di brani noti, che hanno fatto la storia dello spettacolo italiano come ‘Disco Bambina’ e A far l’Amore comincia tu’ solo per citarne alcune.

‘Molesta’ ribalta ogni prospettiva: propone un punto di vista femminile, ma non femminista, tratta liberamente di sesso, sublimando il sessismo, e corre verso una parità di genere non scontata.

Manuela Bollani è attualmente impegnata nel progetto ‘Esciti!’ di cui è ideatrice, un percorso di sviluppo personale dedicato ad artisti, comunicatori e chiunque voglia esprimersi ed esporsi più liberamente di fronte ad un pubblico o nella vita.

Il percorso può essere seguito in varie modalità: individuale o collettivo, in presenza oppure online.

Per informazioni: info@manuelabollani.com