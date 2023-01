Mohammed Bin Salman il leader arabo più influente del 2022

Secondo un sondaggio condotto da “Russia Today”

Il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, è stato nominato il leader arabo più influente del 2022. È quanto emerge da un sondaggio condotto dall’emittente televisiva “Russia Today“.

Il principe ereditario, che è anche primo Ministro del Regno, ha vinto il voto online con una maggioranza schiacciante. MbS ha ottenuto infatti il 62,3% di voti, ricevendo, in particolare 7.399.451 voti su un totale di 11.877.546 milioni di partecipanti al sondaggio. A comunicarlo è il sito web dell’emittente “All News” internazionale.

Secondo quanto riferito, la percentuale di voti ricevuti da Mohammed Bin Salman batte tutti i record precedenti. È anche la seconda volta consecutiva che il principe ereditario saudita vince il titolo basato sul voto di questa emittente.

Il Presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, si è piazzato al secondo posto nella lista, con 2.950.543 milioni di preferenze, pari al 24,8% dei voti totali.

Il Presidente egiziano Abdel Fattah el-Sisi è arrivato terzo con 1.387.497 milioni di voti.

Il leader saudita si è guadagnato questa reputazione internazionale per aver guidato un movimento di liberalizzazione nel Paese, impiegando misure per attrarre investimenti e per diversificare l’economia dipendente dal petrolio.

È stato riconosciuto, inoltre, come un sostenitore dei diritti delle donne per varie iniziative adottate per la loro emancipazione, tra cui la revoca di un divieto decennale per le donne di guidare l’auto e l’allentamento delle regole di tutela.

Tutti questi cambiamenti si legano al progetto del leader saudita chiamato Vision 2030, una moltitudine di riforme stabilite dal principe ereditario per elevare il Regno oltre il 21° secolo.