Mohammed Bin Salman a Biden: ogni Paese ha valori diversi

La necessità del rispetto delle culture diverse

Una fonte ufficiale saudita ha confermato ad “Al-Arabiya” che il Principe Mohammed bin Salman ha ricordato al Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che

se gli Stati Uniti d’America dovessero trattare solo con Paesi che condividono i suoi valori e principi al 100%, gli Stati Uniti non avrebbero a che fare se non con Paesi della NATO.

Una fonte ufficiale saudita ha detto che venerdì sera, 15 luglio, a Gedda, il Presidente USA, durante il suo incontro con il Principe ereditario saudita venerdì sera, ha spiegato che i “valori comuni” ​​si differenziano, ma i valori e i principi giusti e buoni influenzano sempre i popoli di altri Paesi, soprattutto in un momento in cui vediamo un’interdipendenza senza precedenti tra i popoli del mondo.

D’altra parte, cercare di imporre questi valori con la forza è molto controproducente, come è successo in Iraq e Afghanistan, dove gli Stati Uniti non ci sono riusciti. Pertanto, è importante sapere che ogni Paese ha valori che devono essere rispettati.

La fonte saudita ha aggiunto che il Presidente degli Stati Uniti ha affrontato rapidamente la questione di Jamal Khashoggi e che il Principe ereditario gli ha risposto:

Quello che è successo è un peccato e noi nel Regno abbiamo adottato tutte le misure legali, comprese le indagini e i processi, fino all’emissione e all’attuazione delle sentenze. Il Regno ha anche messo in atto misure per evitare che tali errori si ripetano in futuro.

La fonte ha aggiunto che il Principe Mohammed bin Salman ha affermato che un simile incidente si verifica ovunque nel mondo e che nello stesso anno in cui questo sfortunato incidente è avvenuto, altri giornalisti sono stati uccisi in altre parti del globo.

Il principe ereditario ha anche detto a Biden che anche gli Stati Uniti hanno commesso una serie di errori, come l’incidente di Abu Ghraib in Iraq, ma è necessario che questi Paesi li affrontino e prendano misure per impedire che succedano di nuovo.

Infine, ha fatto riferimento anche all’uccisione della giornalista americana, Sherine Abu Aqleh, e, al riguardo, ha messo in dubbio le misure adottate dagli USA e dai Paesi del mondo.