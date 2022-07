Arabia Saudita – USA confermata partnership strategica

La dichiarazione è stata rilasciata a seguito della visita del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Gedda e del suo incontro con il Re saudita Salman e il Principe ereditario Mohammed bin Salman

Oggi, 16 luglio, è stata rilasciata una dichiarazione congiunta tra il Regno dell’Arabia Saudita e gli Stati Uniti d’America, a seguito della visita del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Gedda e del suo incontro con il Re saudita, il re Salman e il Principe ereditario Mohammed bin Salman.

Le due parti hanno passato in rassegna le relazioni storiche e la partnership tra il Regno dell’Arabia Saudita e gli USA, instaurata quasi otto decenni fa con l’incontro del Re Abdulaziz bin Abdulrahman Al Saud con il Presidente Franklin Roosevelt a bordo della corazzata USS Quincy.

I due leader hanno convenuto sull’importanza di continuare a rafforzare quest’alleanza strategica per servire gli interessi dei due governi e dei rispettivi popoli, sottolineando il ruolo fondamentale di questo partenariato storico nella promozione della prosperità e della stabilità nella regione.

Hanno inoltre ribadito che la partnership tra Arabia Saudita e Stati Uniti è stata la pietra angolare della sicurezza regionale negli ultimi decenni e che i due Paesi condividono la stessa visione verso una regione interconnessa con il mondo della sicurezza, della stabilità e della prosperità.

Concordano sul fatto che occorra risolvere le controversie internazionali con mezzi diplomatici e pacifici ed alleviare le crisi umanitarie, fornendo sostegno economico e finanziario ai Paesi della regione più bisognosi, rimarcando il principio di sovranità e integrità territoriale e la necessità di sostenere i governi regionali che affrontano la minaccia di terroristi o di gruppi affiliati supportati da poteri esterni.

Le due parti hanno preso atto delle relazioni storiche che legano i loro popoli e hanno accolto con favore, al riguardo, l’estensione della validità dei visti turistici e di lavoro per un periodo di 10 anni per favorire le relazioni, la cooperazione economica e di investimento, soprattutto alla luce dell’attuale crisi in Ucraina e delle sue ripercussioni, ribadendo il loro impegno per la stabilità dei mercati energetici globali.

Gli Stati Uniti hanno accolto con favore l’impegno dell’Arabia Saudita a sostenere un mercato petrolifero globale equilibrato al fine di raggiungere una crescita economica sostenibile.

Le due parti hanno convenuto di consultarsi regolarmente sui mercati energetici globali a breve e lungo termine, nonché di collaborare come partner strategici nelle iniziative di transizione climatica e energetica, lodando il ruolo guida del Regno dell’Arabia Saudita nel futuro dell’energia.

Gli USA hanno elogiato le Green Saudi Initiatives e il Green Middle East, accogliendo con favore la recente partecipazione del Regno al Forum delle principali economie del clima e dell’energia, la sua adesione al Global Methane Pledge, la sua posizione di membro fondatore dello Zero Neutrality Forum per i produttori di energia e il suo annuncio di voler produrre il 50% dell’elettricità attraverso energie rinnovabili entro il 2030 d.C..

Il Presidente Biden, infine, ha messo in risalto il forte e duraturo impegno degli Stati Uniti a sostenere la sicurezza e la difesa del Regno dell’Arabia Saudita.