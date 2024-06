Maria Antonietta Campoli a capo Coordinamento sanità privata UGL Salute

Riceviamo e pubblichiamo.

La segreteria nazionale della UGL Salute ha nominato Maria Antonietta Campoli a capo del Coordinamento sanità privata.

Accanto a lei agiranno quali vicecoordinatori Lucia Cacciatori, Marco Fioretti e Alessandro Galizia.

Maria Antonetta Campoli dice:

Lavorare perché nessuno resti mai indietro e tutti gli operatori della sanità privata godano di adeguati diritti e dignità è una battaglia fondamentale su cui non arretreremo di un centimetro.

Sono orgogliosa del ruolo affidato a me e ai vicecoordinatori che mi affiancheranno nel cammino per fare in modo che la giustizia sociale non rimanga uno slogan ma un obiettivo da conseguire con ogni mezzo.