Marcinelle, Schiboni: Monito quotidiano per sicurezza e tutela lavoro

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La tragedia della miniera del Bois du Cazier di Marcinelle che ha visto 262 minatori, di cui 136 italiani, morire mentre erano al lavoro ha lasciato un segno indelebile nella coscienza e nella memoria di ciascuno di noi.

L’8 agosto del 1956 è un giorno che non possiamo dimenticare e che abbiamo il dovere, come istituzioni in primis, di mantenere saldo nella mente e in ogni azione al fine di evitare che disastri di questa portata si ripetano.

L’Italia ha pagato un prezzo altissimo, in vite umane. A loro, al sacrificio che da emigrati hanno compiuto, allo scotto inaccettabile che per inseguire il sogno di una vita migliore hanno tributato con la propria vita, alle loro famiglie, rivolgiamo un pensiero oggi e ogni singolo giorno.

La memoria è la spina dorsale su cui dobbiamo costruire un presente e un futuro in cui la sicurezza sui luoghi di lavoro, le tutele dei lavoratori, siano il faro su cui direzionare ogni azione e intervento.