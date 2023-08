Calciomercato, Di Tommaso e Antenucci confermano con Aesernia Fraterna

Indosseranno per un altro anno la maglia biancoceleste

Riceviamo e pubblichiamo.

L’Aesernia Fraterna continua la sua campagna acquisti e riconferme per la stagione 23/24. Firmano per un altro anno in biancoceleste Di Tommaso e Antenucci.

Emidio Di Tommaso tornerà a garantire solidità e esperienza al reparto difensivo anche per il prossimo campionato. La sua presenza sarà fondamentale per affrontare nel migliore dei modi la stagione.

Francesco Antenucci è un centrocampista che unisce tecnica e fisicità indispensabili per la squadra. Sarà un importante risorsa a disposizione di mister Di Rienzo.