Luvo Barattoli Arzano, tutto facile contro il Terrasini

La partita termina 3 – 0

Riceviamo e pubblichiamo.

Tutto facile per la Luvo Barattoli Arzano che conquista un agevole successo interno contro il Terrasini e riprende la sua marcia verso i playoff del campionato di serie B1 femminile.

Cambio all’ultimo secondo sul fronte Terrasini: coach Daccardi ci ripensa e tiene fuori Ameri mandando in campo Giambona subito dopo l’annuncio delle formazioni.

L’inizio della gara in equilibrio. L’Arzano prova a prendere l’iniziativa ma non riesce a lasciare dietro le avversarie che riescono a recuperare lo svantaggio inziale ed a restare in scia, 10 – 8.

Suero guida l’allungo della sua squadra fino al 21 – 10. La centrale arriva al primo cambio campo con 7 punti all’attivo e 3 muri vincenti. Alla Luvo Barattoli Arzano manca poco per chiudere. Merita la menzione l’ultimo punto realizzato da Francesca Passante.

Nel secondo set coach Piscopo conferma nel sestetto iniziale Sofia Carpio. La giovane schiacciatrice ne approfitta per mettere a segno 6 dei 25 punti utili a vincere anche la seconda frazione.

Terrasini sembra ripartire più concentrata e riesce anche a portarsi avanti nel punteggio. Un’illusione che dura poco, poi la forbice riprende ad allargarsi in favore delle padrone di casa.

Sul 16 – 12 in campo anche la palleggiatrice Marianna Silvestro che festeggia anche in campo il suo compleanno.

Dopo una lunghissima assenza per il noto infortunio ritorna in campo anche Nives Palmese.

Racconta in lacrime a fine partita:

Una grande emozione in questi mesi ho capito quanto mi manca la pallavolo e tutti i sacrifici di quest’anno mi hanno permesso di ritornare finalmente in campo.

Ancora Suero per il punto del 23 – 17. Carpio ipoteca il successo, 24 – 17, che arriva con una palla spedita fuori da Giambona.

Nel terzo set il primo time out coach Daccardi lo chiama sul punteggio di 8 – 4. La situazione non migliora ed il secondo stop arriva sul 12 – 5. La gara non ha più niente da dire, tranne che sul fronte degli ingressi in campo dal lato arzanese.

Dopo Rita Di Domenico, 2 punti, ingresso con due punti anche per Giulia Russo mandata in campo nell’ultimo scorcio del match.

Inedita la squadra che conclude la sfida, in campo: Palmese, Di Domenico, Russo, Fabiola Piscopo, Libero, Sanguigni, Silvestro e capitan Passante. Finisce 25-12.

Spiega coach Antonio Piscopo:

Una gara nel corso della quale abbiamo potuto dare spazio a tutte le atlete, una bella festa della pallavolo in vista dei prossimi impegnativi incontri che ci attendono. Una vittoria importante e da lunedì si torna a lavorare sodo.

Luvo Barattoli Arzano 3

Volley Terrasini 0

(25 – 14; 25 – 17; 25 – 12)

Luvo Barattoli Arzano: De Siano 5, Piscopo V. (L), Passante 10, Suero 12, Allasia 5, Sanguigni 8, Putignano 8, Carpio 9, Silvestro, Palmese 2, Piscopo F., Di Domenico 2, Russo 2, Non entrata: Dello Iacono. All. Piscopo A.

Volley Terrasini: Bacciottini 2, Ruffa (L), Ameri, Patti 4, Pecora 3, Biccheri 10, Cangialosi 4, Giambona 1. Non entrate: Rossetti, Tarantino, Amenta, Giambona. All. Daccardi

Arbitri: Fabio Paris di Ferentino e Lorenzo De Luca di Gaeta

Note. Durata set: 21’; 22’; 21’. Battute sbagliate Arzano: 10, Battute Punto Arzano: 6, Muri Punto Arzano:8. Battute sbagliate Terrasini: 4, Battute Punto Terrasini: 5, Muri Punto Terrasini: 4.