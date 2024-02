Luvo Barattoli Arzano supera Hub Ambiente Catania e torna capolista

La partita termina 25 – 14

La Luvo Barattoli Arzano conquista i tre punti e continua la sua corsa verso i playoff.

L’Hub Ambiente Catania ha cercato in tutti i modi di rendere la vita difficile alle padrone di casa ma ha dovuto fare i conti con la buona vena delle arzanesi che sono riuscite a chiudere i conti in poco più di un’ora.

Con questo successo la squadra di coach Piscopo torna al primo posto della classifica grazie anche alla sconfitta del Santa Teresa di Riva e al turno di riposo osservato dall’Altino.

Spiega coach Antonio Piscopo a fine partita:

Serviva questa vittoria prima dell’ennesimo stop di questa stagione. Le ragazze hanno dimostrato maturità impegnandosi anche nei periodi senza gare e sono arrivate preparate a questi incontri.

Il primo set è aperto da una lunga fase di studio. Le due squadre imparano a conoscersi e si inseguono nel punteggio. Nelle fila dell’Arzano la prima certezza diventa Putignano. I suoi sono punti pesanti ed alla fine della prima frazione saranno ben 9 le palle vincenti.

Anche Sanguigni prova a fare la sua parte. Una volta preso il vantaggio 16 – 12, la squadra di casa prova a pigiare sull’acceleratore. Spazio anche per Sofia Carpio che ripaga con 3 punti, suo anche quello che fissa il punteggio sul 25 -16.

Andamento simile anche nella seconda frazione. La squadra di coach Sciacca si toglie anche lo sfizio di recuperare e mettere il naso avanti per qualche punto.

Il recupero della Luvo Barattoli è praticamente immediato. Si arriva con il punteggio di 2 – 15 alla fase decisiva della frazione. Chiude Putignano al secondo tentativo.

Spiega Nicole Putignano:

Catania è una bella squadra che ha saputo darci da filo da torcere. Abbiamo lavorato bene durante la settimana e abbiamo vinto. Andiamo avanti. Volevo ringraziare i nostri tifosi che ci danno il loro sostegno.

Allasia con un’aces e una battuta sbagliata apre il terzo set. Si prosegue in parità fino al 9 – 9 poi finalmente arriva l’accelerata dell’Arzano. Passante e Suero si fanno valere sottorete così come Fabiola Piscopo che non si tira indietro quando c’è da difendere. Finisce 25 – 14.

Commenta Sofia Carpio:

Cerco di farmi trovare sempre pronta quando c’è bisogno di me. Complimenti a tutte le mie compagne insieme siamo un gruppo forte e tutte insieme possiamo tagliare il traguardo dei playoff.

Luvo Barattoli Arzano 3

Hub Ambiente Catania 0

(25 – 16; 25 – 18; 25 – 14)

Luvo Barattoli Arzano: Piscopo F. (L), De Siano 5, Passante 10, Suero 10, Allasia 7, Sanguigni 7, Putignano 20, Carpio 7. Non entrate: Buonfino, Silvestro, Palmese, Di Domenico, Russo, Piscopo V. All. Piscopo A.

Hub Ambiente Catania: Caruso 1, Bosso 6, Locatelli, D’Arrigo, Palumbo 9, Pezzotti 1, Anselmo 3, Maiorano 8. Cavallieri (L). Non entrate: Mureddu, Mugnaini. All. Sciacca

Arbitri: Guido Ventre di Avellino e Ruben Cioffi di Salerno

Note. Durata set: 22′; 22′; 21′. Battute sbagliate Arzano: 9, Battute punto: 6, Muri punto: 8. Battute sbagliate: 4 Battute punto: 4, Muri punto: 2.