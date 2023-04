Lungo la Toscana e il suo arcipelago, presentazione progetto

In programma il 2 maggio a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Far conoscere meglio la Toscana, il suo arcipelago e la sua costa, sensibilizzare l’opinione pubblica verso i temi legati all’ambiente e al rispetto del mare.

È l’idea del giornalista Massimo Canino che a bordo di una barca a vela in quattro mesi farà sosta in 18 porti toscani, per raccontare le “perle” del nostro mare e le storie di persone straordinariamente normali.

La presentazione del progetto in Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze martedì 2 maggio alle 13:00.

Il Presidente della Regione Eugenio Giani interverrà insieme all’ideatore del progetto Massimo Canino.