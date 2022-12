Lombardia, seduta di Consiglio regionale 6 dicembre 2022

Question time e sei interrogazioni

Il Presidente Alessandro Fermi ha convocato la seduta di Consiglio regionale martedì 6 dicembre alle ore 10:00.

I lavori avranno inizio con lo svolgimento del question time e la trattazione di sei interrogazioni.

L’ordine del giorno prevede quindi la discussione di sei mozioni sui seguenti temi:

– iniziative urgenti per la presa in carico delle persone affette da cefalea cronica e per il miglioramento delle prestazioni delle attività della ‘Rete regionale cefalee’, primo firmatario Luigi Piccirillo, Gruppo Misto;

– verifiche in tema di chiusura delle agende di prenotazione per evitare liste di attesa eccessivamente lunghe e accertamento del funzionamento del sistema di prenotazione predisposto da ARIA Spa e mancata remunerazione di ogni prestazione prenotata al di fuori di tale sistema, primo firmatario Marco Fumagalli, M5Stelle;

– mozione sull’autonomia della Regione Lombardia, primo firmatario Roberto Anelli, Lega; – caro bollette, riduzione dell’aliquota IVA per gli utenti dei servizi di teleriscaldamento e adozione di provvedimenti di carattere permanente, prima firmataria Elisabetta Strada, Azione – Italia Viva;

– creazione di una struttura di missione contro il dissesto idrogeologico anche alla luce dei cambiamenti climatici, primo firmatario Fabio Pizzul, PD;

– norma riguardante l’aumento del tetto al contante, primo firmatario Ferdinando Alberti, M5Stelle.

A seguire il Consiglio regionale sarà chiamato a esaminare e approvare due progetti di legge: il primo modifica la legge regionale n.17/2015 che regola gli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità, relatrice la Presidente della Commissione speciale Antimafia Monica Forte; il secondo progetto di legge istituisce il mese e la giornata regionale dell’anziano, relatrice Maria Rozza, PD.

È prevista infine l’illustrazione della relazione conclusiva sull’indagine conoscitiva ‘Salute mentale e carcere’, affidata alla Presidente della Commissione speciale sulla situazione carceraria Paola Bocci, PD.