Lombardia, seduta di Consiglio regionale 4 aprile 2023

All’ordine del giorno l’istituzione delle Commissioni consiliari

Il Presidente Federico Romani ha convocato il Consiglio regionale per martedì 4 aprile alle ore 10:00 per discutere e approvare la proposta istitutiva delle Commissioni consiliari per la nuova legislatura deliberata dall’Ufficio di Presidenza.

Relatore della delibera che istituisce le Commissioni consiliari permanenti della XII legislatura sarà il Vice Presidente del Consiglio Giacomo Cosentino Basaglia, mentre per le delibere istitutive delle Commissioni Speciali la funzione di relatore sarà svolta dal Consigliere Segretario Jacopo Scandella.

Le cinque Commissioni speciali proposte sono le seguenti:

Antimafia, anticorruzione, trasparenza ed educazione alla legalità;

Autonomia e riordino autonomie locali;

Situazione carceraria in Lombardia; PNRR, monitoraggio sull’utilizzo dei fondi europei ed efficacia dei bandi regionali;

Valorizzazione e tutela dei territori montani e di confine e rapporti tra Lombardia e Confederazione Svizzera.

In conclusione di seduta, l’ordine del giorno prevede anche la nomina di due Consiglieri nella Rete multidisciplinare di supporto e tutela delle vittime di reato e la nomina di tre esperti sanitari in materia di termalismo quali componenti dell’Osservatorio sul termalismo lombardo.