Lombardia, Romani parteciperà agli Stati generali dei giovani

Il Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia Federico Romani nella mattinata di lunedì 8 maggio all’Auditorium Testori, Palazzo Lombardia, parteciperà agli Stati generali sulle politiche “per” e “con” i giovani in Lombardia, promossi da ANCI Lombardia e Consulta Informagiovani Lombardia.

Sottolinea Federico Romani:

Energia e passione: questi sono da sempre le ‘armi’ che i ragazzi hanno per affrontare il mondo. I giovani lombardi sono pronti a sporcarsi le mani in prima persona per costruire una società migliore.

Da parte nostra abbiamo il dovere di orientare la loro determinazione e le loro scelte.

Un compito che è determinante per il loro futuro e per quello del nostro Paese. O si investe sui giovani o il Paese non riuscirà a restare competitivo.

Gli Stati generali saranno aperti alle ore 10 dal Presidente di ANCI Lombardia Mauro Guerra e si concluderanno nel pomeriggio: previsti gli interventi, oltre che del Presidente del Consiglio Federico Romani, anche del Presidente della Giunta Attilio Fontana e di alcuni Assessori regionali.