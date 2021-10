Lombardia, approvate nuove regole per le attività estrattive e di cava

Superato il concetto di ambito territoriale estrattivo a favore dell’individuazione dell'”area idonea”

Via libera in Commissione Ambiente presieduta da Riccardo Pase, Lega, alle nuove regole per le attività estrattive e di cava con l’obiettivo di favorire il risparmio di materia prima e l’utilizzo di materiali riciclati e al tempo stesso di incentivare la semplificazione delle procedure, evitando la duplicazione dei procedimenti.

In particolare il progetto di legge valorizza il ruolo di indirizzo strategico del Consiglio regionale a cui spetterà ora l’approvazione dell’atto di indirizzo che incide in modo sostanziale sulle modalità con cui le Province devono poi elaborare i piani; viene semplificato il procedimento di approvazione dei PAE, i Piani dell’Attività Estrattiva, in particolare evitando la duplicazione della procedura VAS, prima in Provincia e poi in Regione, mantenendo per la Regione la possibilità di esprimere parere condizionato a prescrizioni vincolanti.

Viene superato il concetto di ambito territoriale estrattivo, ATE, a favore dell’individuazione della cosiddetta “area idonea”.

Spiega il relatore Riccardo Pase:

La finalità è quella di superare le criticità degli ATE evidenziate dalla normativa vigente come i frequenti contenziosi sui piani da parte degli operatori esclusi, l’eccessiva rigidità degli ATE, il doppio passaggio tra approvazione progetto ATE e autorizzazione e le difficoltà di approvazione del progetto di ATE se non si trova accordo tra i diversi operatori coinvolti.

Il testo contiene criteri oggettivi per la scelta fra diverse domande se complessivamente superano il volume previsto dal PAE per l’area idonea, dando priorità agli imprenditori che concordano una proposta di accordo preventivo con le amministrazioni locali, avente ad oggetto esclusivamente il progetto di recupero, le compensazioni, le mitigazioni e gli altri contenuti progettuali di interesse dell’ente locale per gli impatti sul proprio territorio, o, in subordine, che garantiscono compensazioni di importo economico più elevato in proporzione al volume di materiale scavato. Sarà infine possibile procedere all’attività estrattiva per lotti.

La validità della autorizzazione avrà una durata massima di 20 anni per pietre ornamentali e materiali per l’industria, 10 anni per gli altri settori, prorogabili al massimo per cinque anni, più ulteriori due come premialità per l’utilizzo di materiali riciclati.

È prevista la possibilità di revisione del PAE in caso di necessità e comunque da avviare quando è stato estratto almeno il 75% del materiale previsto, di fatto si premia con una durata maggiore chi risparmia materia prima.

Il progetto delle opere deve comprendere un piano di reperimento dei materiali occorrenti, considerando in via prioritaria i materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative.

In subordine, può contenere la previsione e la progettazione di cave di riserva, privilegiando la localizzazione ove possibile nelle adiacenze dell’infrastruttura per limitare gli impatti ambientali.