LILT celebra i suoi primi cento anni alla Reggia di Caserta

Riceviamo e pubblichiamo.

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori celebra i suoi primi cento anni. L’appuntamento è per domani martedì 11 ottobre dalle ore 9:00 alla Reggia di Caserta.

L’organizzazione è del Coordinamento regionale con le cinque sezioni provinciali della LILT, Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno.

La Presidente della LILT Caserta Angela Maffeo ricorda:

Anche in provincia di Caserta la LILT è stata da almeno 50 anni motore della prevenzione.

I volontari dell’associazione in tutti questi anni hanno battuto in lungo e in largo la provincia portando una possibilità di diagnosi precoce nei paesi più piccoli così come nei centri commerciali più evoluti.

Festeggiamo i Cento anni della LILT per una sempre maggiore sensibilizzazione alla prevenzione e per raggiungere quel traguardo della mortalità zero per tumore che abbiamo sempre sognato.