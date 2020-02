LIFT, Grieco: ‘Oltre 24 milioni investiti ad Empoli (FI)’

Disoccupazione sotto la media

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Più di 24 milioni di euro per interventi di educazione, diritto allo studio, edilizia scolastica e formazione. Questi alcuni dei dati relativi alle risorse investite dalla Regione Toscana nell’area empolese e presentati oggi, mercoledì 19 febbraio, ad Empoli (FI) nel corso dell’incontro organizzato per presentare LIFT e dove è intervenuta l’Assessore regionale a Lavoro, formazione ed istruzione Cristina Grieco.

Acronimo di lavoro, istruzione, formazione e transizioni, LIFT, che in inglese significa ‘ascensore’ ed in questo caso va inteso proprio come ‘ascensore sociale’, è il modello messo a punto dalla Regione per costruire un sistema formativo capace di rispondere ai bisogni del mondo del lavoro e delle imprese.

Ecco alcuni dati.

Politiche del lavoro

Nell’area empolese il tasso di occupazione si attesta sul 52,4%, contro il 48.8 regionale. Quello di disoccupazione è più basso di quello regionale: 6,2% contro 7,3%. Nel 2019 nell’area di Empoli gli utenti presi in carico dai Centri per l’Impiego sono stati 12.020, per un totale di azioni erogate, Patto di Servizio, Patto per il lavoro RdC, Patto di attivazione GG, altre azioni, che sfiorano le 30 mila, in Toscana gli utenti sono stati 286 mila per circa 680 mila azioni erogate.

Al PIO, il Piano Integrato per l’Occupazione, hanno aderito 520 disoccupati residenti nei comuni dell’Unione Empolese Valdelsa. Partecipazione piuttosto consistente se messa a confronto con il dato, 871 persone, della Città Metropolitana di Firenze. Complessivamente sono state erogate 5304 azioni di politica attiva, 10 per ciascun destinatario. Inoltre, 219 utenti sono stati avviati al lavoro, 25 sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato e 7 con contratto di apprendistato; per 16 utenti è stato attivato un tirocinio formativo extracurriculare. In meno di un mese sono stati rilasciati oltre 1.200 assegni di ricollocazione, 38 dei quali nei CPI di Empoli e Castefiorentino.

Incentivi ai datori di lavoro: nel periodo 2014-2018 ne sono stati erogati per 904.500 euro che hanno consentito l’assunzione di 205 lavoratori. Promozione di incentivi alla mobilità territoriale. La ‘borsa di mobilità professionale’, attivata dalla Regione con risorse FSE per ampliare le possibilità di inserimento lavorativo dei cittadini nel mercato del lavoro, grazie all’accrescimento di competenze professionali e linguistiche acquisite dopo un’esperienza di lavoro / tirocinio all’estero, ha visto nel territorio dell’Unione Empolese Valdelsa, la presentazione di 25 domande, per un totale di quasi 110 mila euro di finanziamenti approvati.

Educazione, istruzione e formazione

Nell’ambito del sistema regionale di educazione, istruzione e formazione, la Regione ha investito a Empoli oltre 24 milioni di euro: 6 mln per interventi di educazione e diritto allo studio, 9 mln per l’edilizia scolastica e 9 mln per la formazione con quasi 5000 destinatari.

Politiche per l’infanzia

Da segnalare il sostegno della domanda e dell’offerta di nidi e servizi integrativi, attuato con le risorse FSE: dei complessivi 51 milioni di euro investiti dalla Regione nel periodo 2015-2020, circa 2 milioni sono stati attribuiti alle amministrazioni comunali della zona Empolese. Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia, i comuni dell’area hanno ottenuto 521.000 euro: 166.000 per buoni scuola, 334.000 per contributi per le scuole dell’infanzia paritarie private e circa 21.000 euro per contributi per le scuole dell’infanzia paritarie comunali.

Interventi formativi

Oltre 9 milioni di euro per quasi 5000 destinatari: sono i numeri relativi ai progetti formativi e degli interventi individuali finanziati nella Zona Empolese Valdelsa con fondi FSE, Programma Garanzia Giovani e fondi statali e regionali. Più nello specifico, Percorsi di Istruzione e Formazione professionale, IeFP, 2,7 mln 2325 partecipanti, Percorsi per giovani NEET 1,3 mln 175 partecipanti, Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, IFTS, 0,6 80 partecipanti, Percorsi ITS 0,3 22 partecipanti, Formazione per l’inserimento lavorativo 1,2 195 partecipanti, Tirocini 2,2 mln 1117 partecipanti, Voucher per la formazione esterna in apprendistato e misure a sostegno del sistema duale 0,6 e 859 partecipanti.