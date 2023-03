Lazio, Rinaldi su approvazione bilancio di previsione 2023/2025

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Oggi il Consiglio regionale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 che prevede lo stanziamento fino al 10% delle risorse del PR Lazio FESR 2021-2027 da destinare ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016.

Si tratta di una cifra importante che potrà contribuire ad una ricostruzione del tessuto economico e sociale delle zone interessate.

Sono davvero felice e soddisfatta per questa decisione. Sono ancora vivi nei nostri ricordi quei terribili momenti in cui la terra in Sabina ha tremato portandosi via interi paesi e centinaia di persone.

In questi anni i cittadini di Amatrice e di tutti i comuni del Cratere si sono sentiti abbandonati. Il sisma del 2016 è una ferita ancora aperta e basta visitare questi luoghi per capirne i motivi.

Per questo l’impiego dei fondi regionali sarà finalizzato proprio a contrastare la desertificazione economica e commerciale di questi territori e per valorizzare le aree interne.

Ciò servirà a ridare speranza ai cittadini, a creare le condizioni per una rinascita che vada oltre la distruzione che ancora si vede in tutta la zona.