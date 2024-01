‘L’arte della resistenza’ al Teatro Biondo

In scena a Palermo dall’11 al 14 gennaio nell’ambito della rassegna ‘Sicilia di scena’

La rassegna ‘Sicilia di scena’ prosegue, giovedì 11 gennaio, alle ore 21:00, nella Sala Strehler del Teatro Biondo, e non al Nuovo Montevergini, come precedentemente annunciato, con lo spettacolo ‘L’arte della resistenza‘, testo e regia di Claudio Zappalà con Chiara Buzzone, Federica D’Amore, Totò Galati, Roberta Giordano.

Lo spettacolo è prodotto dalla Compagnia Barbe à Papa Teatro insieme a CTM – Centro Teatrale Meridionale.

Repliche fino a domenica 14.

Tre giovani attrici e un attore si preparano a mettere in scena il loro ultimo spettacolo, e nel farlo si interrogano sulla loro condizione di artisti, di lavoratori e lavoratrici, ma anche di uomini e donne che vivono un presente difficile.

È la compagnia Barbe à Papa Teatro, che mette in scena se stessa.

L’indagine parte da una domanda che genera tutte le successive:

Si può fare teatro quando si è depressi?

La reazione, più che la risposta, a questa domanda, è uno spettacolo che racconta il disagio di una generazione, provata dalla crisi economica, sociale, politica e culturale.

Tuttavia, nel raccontarsi col cuore in mano, denunciando il disincanto, le frustrazioni, la rabbia, i giovani attori trasformano la tristezza in gioia e vitalismo, dimostrando che è ancora possibile fare teatro.

Ma per far questo hanno bisogno di chiamare in causa il pubblico, in una partecipazione attiva e responsabile, che va oltre la mera fruizione dello spettacolo.

‘Sicilia di scena’

Teatro Biondo Palermo – Sala Strehler

dall’11 al 14 gennaio 2024

‘L’arte della resistenza’

testo e regia Claudio Zappalà

con Chiara Buzzone, Federica D’Amore, Totò Galati, Roberta Giordano

con la voce di Elvio La Pira

disegno luci e direzione tecnica Nathan Tagliavini

produzione Barbe à Papa Teatro in collaborazione con CTM – Centro Teatrale Meridionale

e Arci Spazio Marceau e il supporto di Theatron Produzioni

calendario delle rappresentazioni:

giovedì 11 gennaio ore 21:00

venerdì 12 gennaio ore 17:00

sabato 13 gennaio ore 21:00

domenica 14 gennaio ore 20:00

Posto unico 10 euro.

Prevendite al botteghino del Teatro Biondo o su www.vivaticket.it.