‘L’Arlecchino muto per spavento’ al Teatro Da Ponte

In scena il 24 febbraio a Vittorio Veneto (TV)

Arriva sul palco del Da Ponte di Vittorio Veneto (TV) ‘L’Arlecchino muto per spavento’. È questo uno spettacolo che vede in scena nove attori di Stivalaccio Teatro, la compagnia che ha fatto del teatro popolare la propria bandiera. Appuntamento venerdì 24 febbraio, ore 21:00.

Un grande omaggio alla Commedia dell’Arte e all’abilità tutta italiana del fare di necessità virtù.

Così si potrebbe descrivere l’atteso ritorno di Stivalaccio Teatro sul palcoscenico del Da Ponte di Vittorio Veneto.

Uno spettacolo voluto dal Centro Teatrale Da Ponte dove gioco, invenzione, amore, paura e dramma si mescolano tra le smorfie inamovibili delle maschere; una trama dove gli intrecci si ingarbugliano sull’equivoco e lentamente si dipanano tra le dita dei personaggi.

Racconta il regista Marco Zoppello:

Questo Arlecchino risulta essere originale per la scelta del canovaccio inedito e per la volontà di riportare alla ribalta, dopo almeno venti anni di silenzio, la Commedia dell’Arte. Ecco allora quel repertorio fatto di recitazione, certo ma anche canto, danza e improvvisazione. È un “teatro per tutti”, come è la vera e profonda vocazione di Stivalaccio.

Sinossi

1716. Dopo circa quindici anni di esilio forzato i Comici Italiani tornano finalmente ad essere protagonisti del teatro parigino e lo fanno con una compagnia di tutto rispetto. Luigi Riccoboni in arte Lelio, capocomico della troupe, si circonda dei migliori interpreti dello stivale tra cui, per la prima volta in Francia, l’Arlecchino vicentino Tommaso Visentini, nomen omen, pronto a sostituire lo scomparso e amato Evaristo Gherardi.

Ma il Visentini non parlava la lingua francese, deficit imperdonabile per il pubblico della capitale. Ed è qui che emerge il genio di Riccoboni nell’inventare un originale canovaccio dove il servo bergamasco diviene muto… per spavento!

