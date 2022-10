La Toscana negli USA riceve titolo ‘Regione d’onore 2022’ dalla NIAF

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La missione a Washington della delegazione toscana, di cui fanno parte il presidente della Regione Eugenio Giani, il Presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo e il Consigliere portavoce dell’opposizione Marco Landi, si è conclusa ieri sera, 29 ottobre, con la partecipazione alla 47a serata di Gala della NIAF, National Italia America Foundation, durante la quale alla Toscana è stato conferito il riconoscimento ìRegione d’onore 2022′.

Il Presidente Giani è intervenuto davanti all’assemblea ed ha ricambiato il dono consegnando al presidente della NIAF Robert V. Allegrini e all’executive vice chairman John F. Calvelli una statua in alabastro bianco di Volterra raffigurante il Pegaso, simbolo della Regione Toscana.

La serata ha visto anche l’esibizione dei bandierai degli Uffizi e la proiezione di un video promozionale dedicato alle bellezze ed alle peculiarità della Toscana.

Ha detto Giani durante il suo intervento:

È un grande onore ed è motivo di orgoglio per la Toscana essere stata scelta come ‘Regione d’onore’.

Ringrazio la NIAF per questo riconoscimento e per la straordinaria opportunità che ci è stata data di costruire e rinsaldare, anche grazie ai contatti maturati in questi giorni, relazioni che saranno utili in futuro per la nostra regione.

La Toscana è terra di bellezza, arte cultura, tradizioni, storia, la terra dove è nato il Rinascimento, dove sono vissuti alcuni tra i più grandi geni, artisti ed intellettuali della storia dell’Occidente.

Il nostro legame con gli USA è più vivo che mai e come testimonianza di legame questo voglio ricordare il sacrificio dei soldati Usa, che hanno combattuto per liberare la nostra Toscana e l’Italia. Questo legame prezioso ed è nostra inetenzione rafforzarlo sempre di più oggi e in futuro.