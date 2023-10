La Pro Loco di Altavilla Silentina (SA) si presenta in piazza

Un piano turistico comunale tra le ambizioni del Presidente Acito

Domenica 29 ottobre, durante il tradizionale mercato domenicale, è avvenuta la presentazione ufficiale delle attività della neonata Pro Loco di Altavilla Silentina (SA).

Alla cerimonia hanno partecipato il Sindaco Franco Cembalo, il Consigliere regionale Michele Cammarano, Presidente della commissione aree interne, e il Presidente della Pro Loco, Oreste Acito, che ha illustrato le ambizioni e gli obiettivi della nuova associazione, costituita da poche settimane con il sostegno di oltre 50 soci fondatori.

Ha dichiarato il Presidente Oreste Acito:

La presenza di numerosissimi produttori di eccellenze locali tra gli stand è un segnale di grande entusiasmo e voglia di far conoscere questo bellissimo paese. La Pro Loco è al servizio dei giovani imprenditori che scommettono sul territorio e di tutti coloro che desiderano promuovere Altavilla Silentina. Vogliamo essere parte attiva nel rilancio turistico dell’intero comprensorio, coinvolgendo un numero sempre crescente di soci.

Durante l’evento, numerosi visitatori hanno affollato gli stand, gustando le prelibate produzioni locali, tra cui olio extravergine, vino, liquori e piatti tipici preparati al momento.

Il Consigliere regionale Michele Cammarano ha commentato:

La Regione Campania favorisce le attività delle Pro Loco, soprattutto nelle aree interne, dove possono diventare attori importanti nella promozione turistica, puntando sui flussi tradizionali. Ho seguito fin dall’inizio il percorso di questi ragazzi e credo che con il loro entusiasmo e le loro progettualità possano fare grandi cose.

L’evento ha rappresentato non solo un’opportunità per raccogliere nuove adesioni, ma anche per presentare le linee programmatiche della nuova Pro Loco.

Tra queste, spicca la collaborazione con l’amministrazione comunale per la realizzazione di un piano turistico che ponga l’accoglienza e la promozione territoriale al centro dell’economia altavillese.