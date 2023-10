Comunità energetica di Calenzano (FI), presentazione del global partner

Appuntamento il 2 novembre al palazzo comunale

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Passo in avanti verso le sviluppo della Comunità energetica di Calenzano (FI). Giovedì 2 novembre sarà presentato in un incontro pubblico il global partner, che si occuperà della gestione operativa del progetto, la Re-Cover Energy srl. All’iniziativa parteciperà anche l’Assessore regionale all’ambiente Monia Monni.

L’appuntamento è per le ore 18:00, nella sala convegni al 4° piano del palazzo comunale, in piazza Gramsci 11.

Interverranno, inoltre, Riccardo Prestini, Sindaco di Calenzano; Irene Padovani, Assessore comunale all’ambiente, Erika Magrini dell’associazione Energia e Comunità e Gabriele Peri, legale rappresentante di Re-Cover Energy srl.

L’operatore è stato individuato in seguito a un bando pubblicato dall’associazione Comunità energetica rinnovabile di Calenzano. Il servizio sarà affidato per 6 anni, rinnovabile per altri 6.

L’operatore dovrà elaborare un progetto di sviluppo della Comunità in cui dovranno essere previsti obiettivi di sostenibilità ambientale, bilanciamento tra famiglie e aziende, lotta alla povertà energetica.

Per informazioni: cer@comune.calenzano.fi.