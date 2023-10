Al MIMIT, tavolo interistituzionale sulla centrale ENEL Civitavecchia

Angelilli: ‘Regione Lazio pronta a fare la sua parte, fiduciosi in una risposta adeguata di ENEL nel piano industriale’

Si è svolto questa mattina, 31 ottobre, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza del sottosegretario Fausta Bergamotto, il tavolo interistituzionale sulla centrale ENEL Civitavecchia.

Al Sottosegretario è stato presentato un documento unitario firmato da tutte le parti sociali – sindacati, associazioni datoriali, il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco e il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Pino Musolino -, rivolto al Governo e consegnato ieri alla Cicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli.

Il documento reca cinque priorità:

• una strategia per la transizione energetica e riconversione industriale verso la sostenibilità e il green deal;

• verifica di tutti gli strumenti agevolativi per la realizzazione di un piano di sviluppo;

• appello ad ENEL di porre il sito di Civitavecchia tra le priorità strategiche per il potenziamento della logistica e lo sviluppo di un hub delle energie rinnovabili in vista della presentazione dell’imminente piano industriale previsto per la fine del mese di novembre;

• rilancio del porto di Civitavecchia come punto di riferimento della Blue Economy e accelerazione nella procedura della zona logistica semplificata;

• sostegno allo sviluppo dell’eolico off-shore nell’area di Civitavecchia, anche per ciò che concerne i servizi e le lavorazioni a terra.

Ha dichiarato la Vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli: